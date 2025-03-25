Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün saat 16.00’da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacak.



Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecek.