Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primi geriliyor

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin borçlanma faiz oranlarının düştüğünü dile getiren Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin de düştüğünü dile getiren Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü." dedi.

"OLUMLU GÖRÜNÜM GÜÇLENECEK"



Şimşek, şöyle devam etti:



"Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."

