Bakan Şimşek: Yatırımları önceliklendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi ve "2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti." dedi.

Bakan Şimşek, X hesabından açıklamada bulundu.

Şimşek "İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025’te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikalarımızın katkısıyla kişi başına ortalama harcama bin doların üzerine yükseldi." ifadesini kullandı.

"BELİRSİZLİKLER ETKİLERİ SINIRLANDIRIYOR"

Küresel mal ticaretine değinen Şimşek "Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor." sözlerini söyledi.

"YATIRIMLARI ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Yatırım tarafında önceliklerinin olduğunu ifade eden Şimşek şunları söyledi:

"Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz."