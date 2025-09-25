Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından tüketici enflasyon beklentileri verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamada enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylüde de devam ettiğini belirtirken, "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu." dedi.

Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin, mali disiplinin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürdüğünü belirttti.

