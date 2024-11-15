Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.



Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Uyguladığımız programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli mesafe katettik.



İlave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz.



Dış finansmana erişim iyileşiyor. TL'ye talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor.



2023 Mayıs'a göre swap hariç net rezerv 106 milyar artmıştır. Bu artışın yaklaşık yüzde 75'i yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklanmıştır.

YÖNETİLEN FİYATLARA ENFLASYON AYARLAMASI

Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor.



Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.



Büyümedeki dengelenme öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor.



Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.

ENFLASYONDA KİRA VE EĞİTİM ETKİSİ

Enflasyon beklentilerinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi olumlu gidişata işaret ediyor.

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25’lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır.

Kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformuna ilişkin çalışmalarımızı parti grubumuza sunduk.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini daha da güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak.

Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız.

Fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracal tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz.

YASA DIŞI BAHİSE DARBE

2023 yılında yasa dışı bahisle ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon liradır.

MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir.

2025 yılında vergi gelirlerimizin milli gelire oranının 0,9 puan artarak yüzde 18,1 olmasını öngörüyoruz. "