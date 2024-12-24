Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı’na katıldı.



Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyelinde olduğunu belirten Bakan Şimşek, ‘‘Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Dijital altyapıya yatırım yapacağız. Bir iki yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyelimiz var. Kişi başı milli gelirde Avrupa Birliği ülkelerine yakınsıyoruz. Gelirdeki artış enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha vurguluyor. Programımızı sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız’’ ifadelerini kullandı.



‘‘ORTA VADEDE YAPISAL REFORMLAR İLE CARİ FAZLAYA GEÇEBİLİRİZ’’



Orta vadede yapısal reformlar ile cari fazlaya geçilebileceğini ifade eden Bakan Şimşek, ‘‘Reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. İstikrar ve reform programının hala çalışıyor, programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı. Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz’’ şeklinde konuştu.



‘‘KUR HEDEFİMİZ YOK OLAMAZ DA’’



Kur hedefi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Şimşek, ‘‘Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü. Borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız. Programın temel hedeflerinden biri, ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır’’ dedi.



Hazinenin iş borçlanma maliyeti hakkında da konuşan Bakan Şimşek, ‘‘Türkiye'nin borçlanma maliyetleri düştü. Önümüzdeki 5 yıl için her gün bugünkü hali ile devam ederse yıllık 7 milyar dolar dış borçtan avantaj sağlayacağız’’ diye konuştu.



‘‘MAKUL DEĞER ÜZERİNDEN EV KİRALAMANIN VE EV SAHİBİ OLMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ’’



Konut üretim noktasında da yoğun bir çalışma olduğunu belirten Bakan Şimşek, ‘‘Konutta deprem nedeniyle muazzam bir konut seferberliği var, 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız ve vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız’’ sözlerini ifade etti.



‘‘ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK’’



Enflasyon sorununa ilişkinde konuşan Bakan Şimşek, ‘‘Yılın başında yüzde 65'ti yılı 45 ile kapatırsak 20 puan düşüş önemli. Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Bütçe açığı 2025'te düşecek, açık düşeceği için bu dezenflasyonu destekliyor’’ ifadelerini kullandı.

