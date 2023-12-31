Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıla ilişkin mesajlar verdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şunları kaydetti:



"Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.



Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. "