Bakan Şimşek'ten "Akaryakıtta daha az vergi" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen konferansa katıldı. Bu yıl enflasyonda 20 puana yakın düşüş olduğunu belirtti. Bu gerilemenin devam edeceğini ifade etti.



İstikrar ve reform programının çalıştığını söyleyen Bakan Şimşek, "Türkiye'de ciddi bir enflasyon sorunu var. Hayat pahalılığı sorunu var. Bu çok net. Zaten bu programın temel hedeflerinden bir tanesi ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Şimşek, sene başında vergilerde yapılacak artışlara da değindi. Enflasyonla mücadelede, "yönetilen" fiyat artışlarına dikkat çekti.



Bazı vergilerde daha düşük artış olabileceği mesajı veren Bakan Şimşek, "Maliye politikasını azaltacağımız için negatif mali etki olacak. Daha destekleyici gelirler politikası. Hepsini değil, örneğin akaryakıtı düşünüyoruz. Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyonla güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.



Rezervlerdeki artışı da yorumlayan Şimşek, net rezervin 50 milyar doları aştığını söyledi.

Şimşek, rezerv düşüklüğünün sorun olmaktan çıktığını da belirtti.

