Bakan Şimşek'ten Asya Altyapı Yatırım Bankası'na ziyaret

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'deki temaslarını sürdürüyor.



Şimşek, temasları kapsamında, nezaket ziyaretinde bulunduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Cin Liçün ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.



Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğündeki 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.



100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.



Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'i ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 65'inden fazlasını oluşturuyor.