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Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilecek mi?

Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilecek mi?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motokurye ve garsonlara muafiyet getirileceğini duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.
Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak." dedi.

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