Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Kamu Görevlileri Etik Kurulu inceleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın İstanbul'daki düğüne ilişkin inceleme yapılması talimatı verdi.

Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Kamu Görevlileri Etik Kurulu inceleyecek
Bakan Şimşek: Uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi yaptık

Bakan Şimşek: Uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi yaptık

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İstanbul'da bir otelde yapılan düğüne ve finans kuruluşlarının yönetcilerinin de katılması ve oluşan uzun takı kuyruğuna ilişkin bir haber yayınlanmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU İNCELEYECEK

Haberin ardından başlayan tartışmalar sonrası Bakan Şimşek harekete geçti.

Şimşek'in talimatı gereği, Mustafa Aydın hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu inceleme yapacak.

Kurulun başında, eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.

Kurul, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerinine ilişkin uygulamayı gözetmek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu, 3 ay içinde ilgili makamlara bildirmekle görevli. 

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