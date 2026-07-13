Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Türkiye 'nin cari işlemler hesabında mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık olurken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, "Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir." dedi.

Şimşek, sağlanılan kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceklerini bildirdi.