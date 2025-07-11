Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Mayıs ayında yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı.



Dış ticaret ve cari işlemler dengesinin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, "Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz.



Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor.



Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor." ifadelerini kullandı.