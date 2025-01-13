Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Daha olumlu gerçekleşebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın 2024 yılı hedefinden çok daha olumlu gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu bilgisini veren Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.
Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi, cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir.
Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."
Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 13, 2025
Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130… pic.twitter.com/5O7gpTjJWs
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