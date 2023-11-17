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Bakan Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Bakan Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı

Mehmet Şimşek, cari açık ve enflasyona ilişkin önemli mesajlar verdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerin daha da güçlendirildiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''ENFLASYON VE CARİ AÇIKTA KALICI DÜŞÜŞ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

''Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.''

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