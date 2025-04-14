Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl cari açığın OVP hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı cari denge istatistiklerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti.

Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

Cari denge şubatta açık verdi

Cari denge şubatta açık verdi

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