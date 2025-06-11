Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası tahmini değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın Türkiye için yaptığı büyüme tahmini ile ilgili açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Bankası'nın Türkiye hakkındaki büyüme tahminini değerlendirdi.
Bakan Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır." ifadelerini kullandı.
Şimşek, programa duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğini söyledi.
Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 11, 2025
2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır.
Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran… https://t.co/P6jjLYn64k
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