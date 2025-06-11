Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası tahmini değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın Türkiye için yaptığı büyüme tahmini ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası tahmini değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Bankası'nın Türkiye hakkındaki büyüme tahminini değerlendirdi. 

Bakan Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır." ifadelerini kullandı. 

Şimşek, programa duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğini söyledi. 

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