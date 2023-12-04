Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.



Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu belirten Şimşek, "Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu." dedi.



Şimşek, "Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.



Şimşek'in paylaştığı verilere göre çekirdek enflasyon eylülde yüzde 5,28, ekimde yüzde 3,72 olurken, kasımda yüzde 1,96'ya geriledi.



Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.



SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı enflasyonu açıklandı Haberi Görüntüle