Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.



Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Daha önce başardık, tekrar başaracağız.



Şu anda küresel enflasyon aşağı yönlü trendde. Ama uzun vadeli ortalamaların üzerinde. Ülkemizde de parasal sıkılaşmaya gidiyoruz. Seçici kredi sıkılaşmasına da gidiyoruz. Bunun amacı kıt olan imkanlarımızın üretken alanlara kanalize edilmesi.



Bu dönemde en büyük önceliğimiz ihracat.



Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak."