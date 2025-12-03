Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek "Kasımda aylık enflasyon son 2,5 yılın, yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mayıs 2024'e göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi.

Ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonunun kasımda normalleştiğini söyleyen Bakan Şimşek “Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin sürmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

•Sıkı para politikası

•Güçlenen finansal istikrar

•Destekleyici maliye politikası

•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.