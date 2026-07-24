Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor." dedi.

Şimşek sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi." dedi.

"MAKROEKONOMİK İSTİKRAR SAĞLANACAKTIR"

Şimşek "Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır." diyen Şimşek "Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır." ifadesini kullandı.