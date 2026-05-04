Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Gerekli adımları atıyoruz
04.05.2026 12:54
Bakan Şimşek, yüksek gelen enflasyona karşı dezenflasyonun süreceğini söyledi.
Nisan ayında yüzde 4,2 olarak açıklanan ve beklentilerin üstünde gelen aylık enflasyona ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti." dedi.
Bakan Şimşek "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu." ifadesini kullandı.
"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"
Artan fiyatlar nedeniyle hamlelerin yapıldığını belirten Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz." dedi.
"DEZENFLASYONUN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
Artan enflasyon rakamlarını yorumlayan Şimşek "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.