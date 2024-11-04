Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu." dedi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı rakamları değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu."

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.

Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."

Ekim ayı enflasyonu belli oldu

Ekim ayı enflasyonu belli oldu

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