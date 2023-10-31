Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde enflasyon mesajı verdi.

Bakan Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." dedi.

Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin de konuşan Şimşek "Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110,2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.