ntv.com.tr

Bakan Şimşek'ten faiz kararına açıklama: Öncelik fiyat istikrarı

Merkez Bankası, politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararla ilgili olarak, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz." açıklaması yaptı.

Bakan Şimşek'ten faiz kararına açıklama: Öncelik fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'nın kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Bloomberg'in faiz artışıyla ilgili haberini alıntılayarak "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz." yazdı.

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...