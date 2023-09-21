Bakan Şimşek'ten faiz kararına açıklama: Öncelik fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili paylaşım yaptı.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Bloomberg'in faiz artışıyla ilgili haberini alıntılayarak "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz." yazdı.



Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı.

Attaining price stability is our top priority. https://t.co/VY75Pf3ozd — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 21, 2023 SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle