Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 9 milyar lira tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program hedeflerimizdeki en büyük sapma temelde enerji arz şoku nedeniyle enflasyonda yaşandı. 2027 yılında sıkı parasal duruş, ılımlı iç talep koşulları, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme dezenflasyon sürecini destekleyecektir." dedi.

Bakan Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu.

FON SORUŞTURMASI

Fon tasfiye sürecine ilişkin olarak Şimşek "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin

bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır." ifadesini kullandı.

"EMEKLİLERE KAYNAK AYRILIYOR"

Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak iyileştirmeye ilişkin Şimşek "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz." dedi.