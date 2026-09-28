Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Tedbir almaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.” dedi.

Bakan Şimşek, fon yatırımcıları hakkında sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Şimşek “Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcı larımızın meşru haklarını gözetiyoruz.” dedi.

"TEDBİRLER ALINACAK"

Açıklamasının devamında Şimşek “Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır.” ifadesine yer verdi.