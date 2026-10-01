Bakan Şimşek'ten fon ödemelerine ilişkin açıklama
01.10.2026 13:44
Son Güncelleme: 01.10.2026 13:51
Şimşek, yatırımcıları korumak için hukuki süreci kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarına en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm kurumların fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürdüğünü kaydetti.
Bakan Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şimşek, "Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor." dedi.
“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA DAYANIKLI BİR YAPIYA KAVUŞACAK”
Zorlu küresel koşullar ve savaşa rağmen Türk ekonomisinin dayanıklılığının sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"- Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.
- Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.
- Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fon larında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı alındığını açıklamıştı .
Fonlarda parası olanlara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, her bir yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.
Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek.
Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon lira ödenecek.
Fon soruşturmasında çok sayıda lüks araç ile özel jet ve villalara el konulmuştu.
GÜRLEK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmasında el konulan villalar ve lüks araçların, oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söylemişti .
Sabah gazetesine konuşan Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Abdullah Güler, sürecin netleşmesiyle Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasının değerlendirilebileceğini anlatmıştı.
GÜLER: MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN
Meclis'teki yeni yasama yılı açılışı öncesinde NTV yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Milletimiz müsterih olsun." ifadesini kullanmıştı .
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu konuda bir toplantı yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini anımsatan Güler, "1 milyon lira ve altındaki yatırımcılara ait paraların ana paralar üzerinden ilgili kişilere ödenmesi kararı alındı. Şunu çok açık ve net söyleyelim, milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Fon soruşturmasında beşinci dalga operasyon 30 Eylül'de yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 61'e ulaştı .
Eylül ayı ortalarında hız kazanan soruşturmada son olarak, 1 Ekim sabahı Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verildi.
Aynı gün gece saatlerinde yayımlanan SPK bültenine göre; hukuka aykırı iş ve işlemler nedeniyle fon soruşturmasının odağında bulunan ve TMSF'ye devredilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı alınmıştı.