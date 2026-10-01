Bakan Şimşek'ten fon ödemelerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , tüm kurumların fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa süre içinde en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şimşek, "Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor." dedi.

“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA DAYANIKLI BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Zorlu küresel koşullar ve savaşa rağmen Türk ekonomisinin dayanıklılığının sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"- Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.

- Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.

- Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fon larında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı alındığını açıklamıştı .

Fonlarda parası olanlara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, her bir yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon lira ödenecek.