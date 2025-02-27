Bakan Şimşek'ten G20'de yoğun görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantıları yoğun diploması trafiği gerçekleştirdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Şimşek'in Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımlara göre, Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, AB Konseyi Dönem Başkanı ve Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard bir araya geldi.

