Bakan Şimşek'ten kripto para borsalarına ağır yaptırım uyarısı

Kurallara uymayan kripto para borsalarına yaptırım uygulanacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 4 ay önce suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Kripto para hizmet sağlayıcıları için uyulması gereken şartlar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemeleri hatırlatarak ilgili kuruluşları uyardı.

Kurallara uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını söyleyen Şimşek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." diye konuştu.



Kripto para borsaları, kullanıcılardan "seyahat kuralı" olarak bilinen detaylı bilgileri almak zorunda. Bakan Şimşek, bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemi yapılmayacağını duyurdu. Düzenlemelerin ödeme kuruluşlarını da içerdiğini bildirdi.



"ÖDEME KURULUŞLARINI DA YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Şimşek, "Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz." uyarısında bulundu.



Yeni düzenlemelere göre, kripto para borsaları, uyum programı hazırlamayacak. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturacak. Ayrıca kullanıcılar, ilk finansal işlemlerini banka aracılığıyla gerçekleştirecek.

