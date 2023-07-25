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Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası kararlarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Şimşek kararların ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacıyla alındığını söyledi.

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası kararlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı.

Karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. 

Alınan kararlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ettiklerini söyleyen Şimşek, "Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir." dedi.

Şimşek, "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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