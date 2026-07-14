Bakan Şimşek'ten müjde. 1 trilyon liralık kredi paketi devreye giriyor
14.07.2026 10:56
Yatırımcı ve imalatçıya 1 trilyon liralık dev kredi paketi geliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasını heyecanlandıran dev kredi destek paketinin detaylarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı." dedi.
Bakan Şimşek X platformundan mesaj yayımladı.
Şimşek "Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkânı sunuyoruz." açıklamasını yaptı.
"POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Açıklamanın devamında Şimşek "Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.