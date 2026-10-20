Bakan Şimşek'ten önemli fon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Tasfiye süreci öngördüğümüz hızda ve çerçevede gidiyor. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek. Nihai tasfiye zaman alacak, burada küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğimizi söyledik, bu da temel ilkelerden bir tanesi. Kanun Meclis'ten geçtikten sonra 1 milyon liraya kadar ödemeler hızlı şekilde yapılacak. Kanun bu hafta geçer mi bilemiyorum. MKK, SPK hazırlıklarını tamamladı, en önemli konu tasfiyeyi Ziraat ve İş Bankası yapıyor. Öncelikle tasfiyeyi ikiye ayırdık, olağan ve olağanüstü diye. Olağan tasfiye mali yapıları yönetilebilir olanlar için uygulamaya kondu. 131 fon, 7 portföy yönetim şirketi tasfiyeye alındı. 66'sı tamamen normal tasfiyeye tabi tutuldu. Geçen hafta itibarıyla A1, Pardus ve Bulls'un tam tasfiyesi tamamlandı. Burada 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar ödendi ve normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti. 3 normal tasfiye edilen portföy şirketlerinde PPF yatırımcıları ilave yüzde 1,43 ilave getiri aldılar. Hisse senedi ağırlıklı fonlar, hisse senedinin değerleri şişirilmiş olduğu için, fiktif şekilde arttığı için o değerlerde düşüş olduğunda hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar yaklaşık yüzde 58'ini aldılar. Normal tasfiyeye tabi tutulan 66 fonda PPF'ler 17 Eylül'deki değeri neyse üzerine 1,43 de getiri aldılar.” dedi.

Bakan Şimşek, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

"İKİ PORTFÖY ŞİRKETİYLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

Şimşek “Hedef Portföy'de 31 fon var, amacımız bu hafta itibarıyla Hedef Portföy'ü de normal tasfiye sürecine tabi tutup bu süreci tamamlamak. 7 portföy şirketinin 4'ünün normal tasfiyesi tamamlanmış olacak. Hem şeffaf, hem etkin, hem de adil şekilde süreç yürütülüyor. Tera, Pusula ve Atlas olağanüstü tasfiyeye tabi. Atlas'ın yöneticileri TMSF ile diyalog içindeler. Dışarı çıkarılan kaynağı geri iade etme konusunda irade ortaya koydular. Ne zaman SPK bir karar alırsa biz kamuoyunu bilgilendirmiş oluruz. Müzakere süreci var, sahiplerine ilişkin tedbir alındı, fondan çıkan kaynağın iadesi sürecinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

FON PARALARI NASIL ÖDENECEK?

Bakan Şimşek "390 bin hesap 1 milyon liraya kadar ödeme kabiliyeti olursa temizlenmiş olacak. Dolayısıyla büyük oranda kanun geçtikten sonra tasfiye süreci önemli ölçüde tamamlanmış olacak. 131 fonun 66'sı tasfiye edildi. Burada tabi en önemlisi yeterince kaynak yoksa ne yapılacak? Biz bu geçici tasfiye kanun tasarısında da ona ilişkin düzenlemeler var. TMSF, Adalet Bakanlığı, MKK hepsi birlikte çalışıyor. Geliştirilen algoritmayla doğumundan ölümüne kadar buradan piyasa bozucu faaliyetlere iştirak edenler var. Bunların hepsi tespit edildi, TMSF ve Adalet Bakanlığı'na verildi. Biz Birleşik Fon Bankası nezdinde orada 131 fon için 131 hesap açtık, genel hesap da açık. 132 hesaba 2 kanaldan kaynak gelecek. İlk kaynak gönüllü iadeler, burada süreç işliyor. Bu fonlardan, manipülasyona uğramış hisselerden aşırı kazanç elde edenlerin gönüllü iadesi devam ediyor. Bir miktar ödeme var. Önemli kaynak ise geriye dönük, enflasyonun üstünde belli meblağın üzerinde, önce 10 milyon lira ve üzeri reel kazanım elde edenlere başvurulacak. Dolayısıyla buradan bunların sayısı da birkaç yüz şirket var, kişiler var. Bunlar davet edilecek, bunlar manipülasyona iştirak durumu söz konusu olabilir, gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek. Geri kazanım hesaplarına kazandırılacak kaynaklarla çok büyük ihtimalle kişiler yatırdıkları parayı geri alabilecekler. Fondan fona değişim gösterebilir. 7 fon şirketinin 3'ü sorun yaşanmadan tasfiye edildi, Hedef ve Atlas'ın süreci devam ediyor. Özellikle fonlardan hukuka aykırı bir şekilde nemalanan kişi veya şirketlere aktarılan paralar, varlıkların geri alınması çok kritik. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak." açıklamasında bulundu.