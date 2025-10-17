Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik açıklama
Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.
