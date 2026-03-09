Bakan Şimşek'ten petrol yorumu: Fiyatlamalar geçici

Petrol fiyatları 114 doları aştı. Küresel enflasyon için endişe kaynağı olan İran savaşının etkileri ekonomiye yansıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Şimşek "Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." açıklamasında bulundu.