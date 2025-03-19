Bakan Şimşek'ten piyasalara mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.



Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."