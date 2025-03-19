Bakan Şimşek'ten piyasalara mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.
Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."
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