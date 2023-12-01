Bakan Şimşek'ten SP yorumu: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberini alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:



"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

