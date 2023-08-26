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Bakan Şimşek'ten ''turizm'' vurgulu cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Turizmde patlama yaşanıyor!" ifadesiyle İngilizce yaptığı sosyal medya paylaşımında, artan turizm gelirinin cari açık ve Türk Lirası üzerindeki olumlu etkisine işaret etti.

Bakan Şimşek'ten ''turizm'' vurgulu cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu da daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."

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