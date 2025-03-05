Bakan Şimşek'ten üretim ve ihracata destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bu yıl sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini beklediklerini açıkladı. Bakan Şimşek, "Üretim ve ihracat desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'ten üretim ve ihracata destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğalgaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."

Dış ticaret açığı şubatta yükseldi

Dış ticaret açığı şubatta yükseldi

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