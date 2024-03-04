Bakan Şimşek: Vatandaşa da piyasalara da sürpriz yapmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.



İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.



Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz.

Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız

"KDV ARTIŞI OLMAYACAK"



KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenleme olmayacak

Bütçe disiplinini sağlayacağız.

Kur hedefimiz yok ve olmayacak, serbest kur rejimindeyiz.

Seçim sonrasına liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor

Piyasada Merkez Bankası var, piyasaya arz ediyor bu doğru, ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar.

Yurtdışından kaynak girişi var. Küresel olarak faiz indirimleri bekleniyor. Bu da risk iştahını artıracak. Türkiye gibi hikayesi olan ülkelere fon akışı devam edecek.



Dünya Bankası ve uluslararası bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk.

Uzun vadeli ve uygun koşullarda 12,7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz.

TL'yi destekleyen, cazip hale getiren bir politika seti var.