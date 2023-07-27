Bakan Tunç: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik olabilir

Adalet Bakanı Tunç, fahiş kira artışının önlenmesine yönelik alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatarak, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuda uzlaşamazlarsa bu durumda davaya intikal edecek" dedi.

"BOŞ EVLER İÇİN CEZAİ YAPTIRIM EN SON DÜŞÜNÜLECEK ŞEY"

Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili de açıklama yaptı.



"Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok" diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığı'mızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar. Bu evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız."