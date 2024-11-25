Bakan Uraloğlu: 2 trilyon 295 milyar liralık yatırım yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini sundu.



Uraloğlu, Bakanlığın 8 merkez, 5 ilgili, 2 bağlı ve 2 ilişkili kuruluş olmak üzere; 17 genel müdürlük ve 10 başkanlıktan oluştuğunu belirterek, “Ülke genelinde 131 bin Bakanlık personelimiz ile birlikte 2 bin 3 şantiyede çalışanlarımız dahil toplam 223 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



727 KİLOMETRELİK YENİ DEMİRYOLU HATTI



Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin’den Türkiye’ye ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa’ya ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, “Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası iş birliği çalışmalarımız devam ediyor. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık.” dedi.



BURSA'YA YENİ METRO GELİYOR



Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ile tarihi yarımadayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturduklarını da anımsatarak “İstanbul Havalimanı’na ikinci bir metro hattı ile kuzey güney aksında erişimi sağladık. İstanbul dışında diğer şehirlerimizde de kent içi raylı sistemleri yaygınlaştırıyoruz. Ankara’da AKM-Gar-Kızılay metrosu ile Keçiören metrosunun Kızılay’a kesintisiz bağlantısını sağladık. Kocaeli’nde şehir hastanesini tramvay hattı ile buluşturduk. Yerli ve milli araçlarımızı kullandığımız Kayseri- Anafartalar tramvay hattımız ile bugüne kadar 5,5 milyon yolcuya ulaşım imkânı sağladık. 2024’te kısmi hizmete aldığımız Bursa Emek-YHT-Şehir Hastanesi Metrosunu 2026’da tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.



SEYAHAT SÜRESİ 14 SAATTEN 3,5 SAATE İNİYOR



Devam eden demiryolu projelerine ait verileri de paylaşan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



“2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bunlardan; Ankara-İzmir hızlı demiryolu hattı sayesinde 824 kilometre olan mevcut hat uzunluğu 505 kilometreye düşerek, 14 saatlik seyahat süresi yaklaşık 3,5 saate inecektir. 312 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile, 6 buçuk saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Bandırma- Osmaneli Hızlı Tren hattında ise Bursa – Osmaneli kesimi 2025 yılı sonunda, Bandırma-Bursa arası ise 2028 yılında hizmete girecektir. Proje tamamlandığında, Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul 2 saat 15’şer dakika olacaktır. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 3,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artacaktır.”



Ankara-Sivas hızlı demiryolu ile entegre olan Yerköy – Kayseri Hızlı Tren Hattı Ankara-Kayseri arasında 7 saat 47 dakika olan ulaşım süresinin 2 saate ineceğini belirten Uraloğlu, Konya-Karaman hızlı tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin yapımına da devam ettiklerini söyledi.



KARS-DİLCUCU DEMİRYOLU PROJESİ BAŞLIYOR



Bakan Uraloğlu, Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 kilometrelik Türkiye kesimi olan Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı ve Dörtyol - Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projelerinin yapımına başlayacaklarını duyurdu.



İSTANBUL'DAN ANKARA'YA 80 DAKİKA SÜRECEK



Demiryollarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefiyle yeni demiryolu projelerini de planlamaya devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “Ankara - İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 344 kilometre uzunluğunda olup, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile Asya ve Avrupa arasında yüksek kapasiteli yolcu ve yük taşımacılığı sağlanacaktır. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları birbirine bağlanarak iki önemli ulaşım merkezi arasında bağlantı güçlenecektir.” dedi.



11 İLDE 5G ŞEBEKESİ KURULUYOR



Haberleşme sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz; e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10. sırada yer alarak, AB ortalaması olan 76'yı geride bırakmıştır. Yerli ve milli ULAK 4.5G baz istasyonlarımızın evrensel ve ticari şebekelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kuruluyor ve izinler kapsamında testler gerçekleştiriliyor. Bu adımla, yerli ve millî teknolojilerle güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.



"TÜRSAT 6A YIL SONU HİZMETE GİRECEK"



Yüzde 81 yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydusunu temmuz ayında uzaya fırlatarak, uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduklarını kaydeden Uraloğlu, “Türksat 6A, yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. PTT ile iletişimden e-ticarete kadar birçok alanda ülkemizin her köşesine hizmet sunmaktayız. Türkiye Kart, tek kartla toplu taşıma, para transferi ve alışveriş imkânı sunmayı hedefliyor. Şu anda 5 şehrimizde aktif olan kartın, 18 ilimizde kullanılması için çalışmaları sürdürüyoruz.” dedi.

