Bakan Uraloğlu: 2025 yılı Türk denizciliğinin altın yılı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin denizcilikte kapasitesini ve etkinliğini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Beylerbeyi’ndeki Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve sektör temsilcileri de katıldı. Törende, Türk tersanelerinde inşa edilen 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botu hizmete alındı. Böylece Kıyı Emniyeti filosundaki gemi sayısı 109’a yükseldi.

Konuşmasına 2025 yılına vurgu yaparak başlayan Bakan Uraloğlu, “Geride bırakmak üzere olduğumuz 2025 yılı, Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçmiştir” dedi.

"BOĞAZLARDAN 11 AYDA 77 BİN 852 GEMİ GEÇTİ"

2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı’ndan 36 bin 978, Çanakkale Boğazı’ndan ise 40 bin 874 gemi geçtiğini açıkladı. Bu süreçte toplam 911 milyon ton yük taşındığını belirten Uraloğlu, bunun 401 milyon tonunun petrol gibi tehlikeli yüklerden oluştuğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, geçen gemilerin önemli bir bölümüne kılavuzluk hizmeti verildiğini belirterek, “Toplamda 44 bin 601 gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz tarafından kılavuzluk hizmeti sağladık” dedi.