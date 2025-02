Bakan Uraloğlu: 5G'de ihale sürecini başlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde son dönemde yapılan çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilecek projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurgulayarak, "Bölünmüş yollardan, havalimanlarının artırılmasına, yüksek hızlı tren ağından denizciliğe kadar çok önemli projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



KALKINMA YOLU PROJESİ STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR



Kalkınma Yolu Projesi'nin ticaret hacmini artıracak önemli bir girişim olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin ticaret koridoru olma stratejisini güçlendirecek. Irak ile başladık, Katar ve BAE de dahil oldu. Proje bütün hatlarıyla tamamlandı, şimdi finansman ve yönetim modelleri üzerinde çalışıyoruz." dedi.



"5G'DE İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Uraloğlu, 5G'de gelinen noktaya ilişkin, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak." diye konuştu.



En son 34 noktada 5G deneme lisansı verdiklerini, 2 yer daha ilave ederek, bunu 36'ya çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağını anlattı.



Uraloğlu, "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık." dedi.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM AĞI 1 BİN 4 KİLOMETREYE ULAŞACAK



Mega kent İstanbul'un ulaşım sorunlarına ilişkin de konuşan Uraloğlu, "İstanbul'un toplam 1 bin 4 kilometrelik raylı sistem ihtiyacı var. Şu an 380 kilometredeyiz, en az 600 kilometre daha eklenmesi gerekiyor." diye konuştu.



Bakan, şehirde ulaşım sorunlarının çözülmesi için raylı sistemlerin şart olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaştırma Bakanlığı'nda bekleyen herhangi bir proje yok. Onay verilmiş projeler bir an önce hayata geçirilmeli." dedi.



FİBER ALTYAPI 800 BİN KİLOMETREYE ÇIKARILACAK



Türkiye'deki fiber altyapının geliştirilmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Şu an 580 bin kilometre olan fiber altyapımızı 800 bin kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz." dedi.



16 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YENİ DÜZENLEME



Gençleri ve çocukları koruma amacıyla sosyal medya platformları için yeni bir düzenleme getireceklerini de duyuran Uraloğlu, "Dünyada internette geçirilen günlük zaman ortalama 6,5 saatken, Türkiye'de bu süre yaklaşık 7 saat. 16 yaş altı için sosyal medya kullanımına düzene getirecek çalışmalarımızı bu sene hayata geçireceğiz." dedi.



Bakan Uraloğlu, "Ailelerin yüzde 79,4'ü 16 yaş sınırını doğru buluyor. Bu konuda genel bir mutabakat sağlandı." diyerek düzenlemenin yakın zamanda yasalaşacağını belirtti.