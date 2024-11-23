Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyali 2026'da alırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'de deneyimlemeye başlandığını ve bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklayacaklarını söyledi.



Uraloğlu, "Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ihalesini yaparız, 2026'nın başında ilk sinyali alırız." dedi.



CNN Türk'te bir yayına katılan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



SOSYAL MEDYADA YENİ YASAK GELECEK Mİ?



Türkiye’de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik.



Google'ın global tarafıyla görüştük. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurumu ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz.



SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULUYOR



Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Kurulacak, daha etkin bir siber güvenlik sağlanması için orada da iş birliği yapıyoruz.



5G'DE İLK SİNYAL NE ZAMAN?



5G’yi Türkiye’de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma, deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız.



OTOBÜSLERE KAMERA ZORUNLULUĞU



Otobüslerle ilgili sürücülerin takograflarını takip ediyoruz. Yaşanan kazalar, güvenlikle ilgili problemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı ile konuşuyoruz. Taksilere, dolmuşlara, otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. 4 saatten fazla araç kullanamaz mola vermesi lazım. Kamerayı koyacağız yüz tanıma olacak.



İSTANBUL-ANKARA 80 DAKİKAYA DÜŞECEK



Ankara-İstanbul 80 dakika sürecek. 8-10 yıllık periyotta, 2034'e gittiğimizde devreye almış oluruz.