Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir yılda 230,2 milyon kişi havayolunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanlarında 2024 yılı boyunca 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, havalimanlarının taşınan yük ve kargo miktarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 artarak 4 milyon 941 bin 729 tona ulaştığını belirtti. Toplam yolcu trafiğinin, 2023 yılına göre yüzde 7,5 oranında bir artış gösterdiğini açıkladı.



Uraloğlu, Aralık ayında, iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda ise 57 bin 738 olmak üzere toplam 169 bin 473 uçak trafiği gerçekleştiğini, 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinin yüzde 3,7, dış hat uçak trafiğinin ise yüzde 7,3 oranında artış yaşandığını belirtti.



Aralık ayında iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda ise 8 milyon 470 bin 630 yolcu taşındığını söyleyen Uraloğlu, toplamda ise 15 milyon 562 bin 646 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu dönemde, taşınan yük miktarı ise iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere toplamda 380 bin 912 tona ulaştı.



İSTANBUL HAVALİMANI ÖNE ÇIKTI



İstanbul Havalimanı, 2024 yılında 79 milyon 988 bin 272 yolcu ile en fazla trafiği barındıran havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin 517 bin 285 olduğunu ve yolcu sayısının 79 milyon 988 bin 272'ye ulaştığını belirtti. İstanbul Havalimanı, 2023 yılına göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış sağladı.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da dikkat çeken bir artış göstererek 41 milyon 482 bin 901 yolcu trafiği sağladı. Aralık ayında iç hatlarda 1 milyon 573 bin 258, dış hatlarda ise 2 milyon 2 bin 567 yolcu taşındı. 2023 yılına kıyasla Sabiha Gökçen’de toplam yolcu trafiği yüzde 15 oranında arttı.