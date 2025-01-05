Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir yılda 230,2 milyon kişi havayolunu kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının bir yılda 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Taşınan yük ve kargo miktarı ise geçen yıla göre yüzde 11,1 artarak 4 milyon 941 bin 729 ton olarak gerçekleşti.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanlarında 2024 yılı boyunca 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, havalimanlarının taşınan yük ve kargo miktarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 artarak 4 milyon 941 bin 729 tona ulaştığını belirtti. Toplam yolcu trafiğinin, 2023 yılına göre yüzde 7,5 oranında bir artış gösterdiğini açıkladı.
Uraloğlu, Aralık ayında, iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda ise 57 bin 738 olmak üzere toplam 169 bin 473 uçak trafiği gerçekleştiğini, 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinin yüzde 3,7, dış hat uçak trafiğinin ise yüzde 7,3 oranında artış yaşandığını belirtti.
Aralık ayında iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda ise 8 milyon 470 bin 630 yolcu taşındığını söyleyen Uraloğlu, toplamda ise 15 milyon 562 bin 646 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu dönemde, taşınan yük miktarı ise iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere toplamda 380 bin 912 tona ulaştı.
İSTANBUL HAVALİMANI ÖNE ÇIKTI
İstanbul Havalimanı, 2024 yılında 79 milyon 988 bin 272 yolcu ile en fazla trafiği barındıran havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin 517 bin 285 olduğunu ve yolcu sayısının 79 milyon 988 bin 272'ye ulaştığını belirtti. İstanbul Havalimanı, 2023 yılına göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış sağladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da dikkat çeken bir artış göstererek 41 milyon 482 bin 901 yolcu trafiği sağladı. Aralık ayında iç hatlarda 1 milyon 573 bin 258, dış hatlarda ise 2 milyon 2 bin 567 yolcu taşındı. 2023 yılına kıyasla Sabiha Gökçen’de toplam yolcu trafiği yüzde 15 oranında arttı.
SABİHA GÖKÇEN'DE 242 BİN 345 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “İç hatlarda 9 bin 219, dış hatlarda 12 bin 248 olmak üzere toplamda 21 bin 467 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 573 bin 258, dış hatlarda 2 milyon 2 bin 567 olmak üzere toplamda 3 milyon 575 bin 825 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 15 artış gösterdi.” diye konuştu.
TURİZM MERKEZLERİNDE REKOR SAYIDA YOLCU
Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir, Antalya ve Muğla'daki havalimanlarında büyük bir yolcu trafiği yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı’nda 38 milyon 254 bin 905, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 4 milyon 375 bin 662 yolcu, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise 1 milyon 51 bin 608 yolcu taşındı. Toplamda, turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 18 milyon 107 bin 340, dış hatlarda ise 42 milyon 749 bin 396 olmak üzere toplamda 60 milyon 856 bin 736 yolcuya hizmet verildi.
Bakan Uraloğlu, bu yıl yaşanan büyümeyle birlikte Türkiye’nin havacılık sektörünün küresel ölçekteki rekabet gücünü pekiştirdiğini ve havalimanlarının uluslararası uçuşlar ve transit yolcular için önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.
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