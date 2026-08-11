Bakan Uraloğlu açıkladı, Kalkınma Yolu hızla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , güncel projelere ilişkin NTV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesine ilişkin olarak “Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle 4 ülkenin bunu yapması iradesi ortaya kondu. Proje de bir taraftan yürüyor. Uygulaması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı ve bitti noktasına geldi diyebiliriz. Dünyadaki gelişmeler bu süreçleri yakından ilgilendiriyor. Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda Irak'ta seçim süreci yaşandı, hükümetin kurulması uzun sürdü, hükümet kuruldu ve en son Irak heyetinin Türkiye 'ye ziyareti oldu. Bundan sonra Iraklılar ilk taşın konması, biz temel atılması diyoruz. Teknik heyetimiz bugün Bağdat'ta.” açıklamasında bulundu.

5 YILDA BİTECEK



Kalkınma Yolu projesine ilişkin olarak Uraloğlu “Türkiye'de 4 bin kilometrenin üstünde yüksek hızlı tren yolu inşaatımız var. Biz rakamları konuşurken neleri yapabildiğimizi ortaya koyarak söylüyoruz. Konuştuğumuz rakam 5 yılı geçmemesi üzerine. Çok iddialı ancak mümkün bir rakam.” dedi.

500 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU YAPILACAK

Uraloğlu “Bir fon kurulacak, orayı besleyecek kadar akarın fona aktarılması ve dolayısıyla yapılacak imalatların bedeli de müteahhitlere yapılacak. Bizim tarafta hali hazırda Gaziantep'e kadar olan bölümde bizim demiryolumuz yok. Bizim ülkemizde de 500 kilometreye yakın demiryolunun yapılması lazım. Bununla ilgili de kaynak noktasında AB ile görüşme yaptık, destek vermek istiyorlar.” ifadesini kullandı.

"PROJE BİTSEYDİ HÜRMÜZ'Ü KONUŞMAZDIK"



Bakan Uraloğlu “Proje bitseydi Hürmüz Boğazı'ı gündem olmazdı. Dolayısıyla bize alternatif güzergahlar lazım. Normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Bu anlamda Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz bypass ediliyor olacaktır.” sözlerini söyledi.

14 EKİM'DE TREN YOLU İHALESİ YAPILACAK

Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 122 kilometre uzunluğundaki tren yolunun 14 Ekim'de ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.