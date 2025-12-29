Bakan Uraloğlu açıkladı. Raylı sistemler 1 Ocak'ta ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir'de kent içi raylı sistemlerin 1 Ocak'ta ücretsiz olacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA DA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de yılbaşında toplu ulaşımda ek seferler ve ücretsiz hizmet sağlanacağını açıkladı.

Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği ve ek sefer icra edileceği ifade edildi.

31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

Öte yandan 1 Ocak 2026 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olarak kullanılacak.