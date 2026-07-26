Bakan Uraloğlu: Eskişehir-İstanbul YHT Hattı ile 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nın hizmete alınışının 12. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hattın 2009 yılında açılmasıyla, Türkiye 'de YHT taşımacılığını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, 27 Temmuz 2014'te yolcu taşımacılığına başlayan Eskişehir-İstanbul Hattı ile Ankara ve İstanbul arasındaki entegrasyonu sağladıklarını anımsattı. Eskişehir-İstanbul hattını hizmete aldıktan sonra aynı yıl Konya-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, 2024'te ise Sivas-İstanbul YHT seferlerini de bu güzergah üzerinden işletmeye başladıklarını aktaran Uraloğlu, "Böylece, Eskişehir-İstanbul hattı yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlayan bir hat olmanın ötesine geçerek, farklı şehirlerden İstanbul'a uzanan YHT ağının omurgası haline geldi. Bu sayede, ülkemizin en yoğun kullanılan YHT güzergahlarından biri oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT hattının hizmete alınmasıyla Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonları üzerinden, 5 ili ve 20 milyonu aşkın nüfusu doğrudan YHT konforuyla buluşturduklarını vurguladı.

“GÜNLÜK ORTALAMA 25 BİN 730 YOLCU SEYAHAT EDİYOR”

Hattın, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi, üretim, ticaret ve teknoloji merkezlerini YHT ağıyla birbirine bağladığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Eskişehir-İstanbul YHT Hattı ile ülke nüfusunun yüzde 23'üne, doğrudan Yüksek Hızlı Tren hizmeti sunuyoruz. Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nın hizmete alındığı günden bu yana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hattımızın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik. Hat, her yıl artan yolcu talebiyle, YHT ağının en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nı 9,1 milyon yolcu kullandı. 2026 yılında ise yaklaşık 5,3 milyon yolcuya hizmet sunduk. Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nda, günlük ortalama 25 bin 730 yolcu seyahat ediyor. Karşılıklı olarak düzenlediğimiz toplam 44 seferle, vatandaşlarımızı hızlı ve konforlu şekilde seyahat ettiriyoruz."