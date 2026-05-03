Bakan Uraloğlu: Hızlı Tren Projesi'nin Mersin-Adana arasını önümüzdeki sene hizmete açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Mersin -Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, projenin Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi.

Projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını anlatan Uraloğlu, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk."

Söz konusu hizmetle 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, bu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu ifade etti.